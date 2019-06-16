Погода на 17 июня

Синоптики ожидают, что грядущий понедельник в Чехии будет солнечным, лишь на востоке и юго-востоке страны возможна облачность и небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от 23 до 27°C. Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с.