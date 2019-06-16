Погода на 17 июня

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Синоптики ожидают, что грядущий понедельник в Чехии будет солнечным,
лишь на востоке и юго-востоке страны возможна облачность и небольшой
кратковременный дождь.
Температура воздуха днем от 23 до 27°C. Ветер северный, северо-восточный
2-5 м/с.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
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