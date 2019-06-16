Погода на 17 июня

Антон Каймаков
16-06-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Синоптики ожидают, что грядущий понедельник в Чехии будет солнечным, лишь на востоке и юго-востоке страны возможна облачность и небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от 23 до 27°C. Ветер северный, северо-восточный 2-5 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 