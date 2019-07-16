Погода на 17 июля

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По прогнозу синоптиков, грядущая среда в Чехии будет облачной. В горных
районах возможны осадки.
Температура воздуха днем от 22 до 26°C. Ветер северо-западный 2-5 м/с.
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Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Как уберечь Антарктику? В Праге проходит международная конференция
Неделя под водой с аквалангом и кружкой пива
Командир севастопольской разведгруппы, участвовавшей в аннексии
Крыма, имеет ПМЖ в Чехии
Ян Гус – еретик, мученик, учитель
Кирилл и Мефодий. Славянская азбука для диалога с Создателем
Франц Кафка в когтях Матушки Праги
Годовщину закладки Карлова моста отметили началом ремонтных работ