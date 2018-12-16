Погода на 17 декабря

Антон Каймаков
16-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет пасмурным. В западных регионах страны возможен снегопад.

Температура воздуха днем от -2 до +2°C. Ветер переменный, к вечеру южный 1- 4 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 