Погода на 16 января

По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет без осадков. Переменная облачность, к вечеру ясно. Температура воздуха днем от 2 до 6°C. Ветер юго-западный, позже восточный.
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