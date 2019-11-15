Погода на 16 ноября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет пасмурной. Ожидаются
небольшие осадки.
Температура воздуха днем от 7 до 11°C. Ветер южный, юго-восточный 2-5 м/с.
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