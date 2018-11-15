Погода на 16 ноября

В пятницу, 16 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер северо-восточный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 - +2 °C, днем температура воздуха составит от 4 °C до 8 °C.
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