Погода на 16 марта

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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет ясным и солнечным.
Температура воздуха днем от 11 до 15°C. Ветер восточный от 2 до 6 м/с.
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Цыгане во Второй мировой. Не только жертвы, но и солдаты
Крепость Гуквальды – неприступная твердыня Моравии
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