Погода на 16 марта

Антон Каймаков
15-04-2019
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет ясным и солнечным.

Температура воздуха днем от 11 до 15°C. Ветер восточный от 2 до 6 м/с.

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