Погода на 16 июня

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По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным. Ожидается
дождь. Возможно сгущение облачности и грозы.
Температура воздуха днем от 21 до 25°C, на востоке страны до 28°C. Ветер
северо-западный, северный 3-7 м/с.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
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