Погода на 16 июня

По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным. Ожидается дождь. Возможно сгущение облачности и грозы.

Температура воздуха днем от 21 до 25°C, на востоке страны до 28°C. Ветер северо-западный, северный 3-7 м/с.