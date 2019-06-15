Погода на 16 июня

Антон Каймаков
15-06-2019
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По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным. Ожидается дождь. Возможно сгущение облачности и грозы.

Температура воздуха днем от 21 до 25°C, на востоке страны до 28°C. Ветер северо-западный, северный 3-7 м/с.

 
 
 
 
 
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