Погода на 16 декабря

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По прогнозу синоптиков, воскресенье в Чехии будет пасмурным. На западе
страны возможен снегопад.
Температура воздуха днем от -4 до 0°C. Ветер юго-восточный 2-5 м/с.
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Символ веры Марии Тайницер
1988 – 2018: Франция пригласила во дворец Букуа чешских и зарубежных правозащитников
Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова
Богемия – земля кельтов
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Фиктивные браки в Чехии участились
Солженицын как зачинщик Пражской весны, борец с коммунизмом и националист
Символ веры Марии Тайницер