Погода на 16 августа

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В пятницу, 16 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, возможен
дождь. Ветер переменный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 11
– 15 °C, днем температура воздуха составит от 20 °C до 24 °C.
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