Архив передач

Погода на 15 октября

Антон Каймаков
14-10-2019
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Во вторник в Чехии, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Утром туман.

Температура воздуха днем от 19 до 23°C, в случае образования низкой облачности – 15°C. Ветер юго-восточный, южный 4-8 м/с.

 
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