Погода на 15 октября

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Архив передач
Во вторник в Чехии, по прогнозу синоптиков, ожидается переменная
облачность. Утром туман.
Температура воздуха днем от 19 до 23°C, в случае образования низкой
облачности – 15°C. Ветер юго-восточный, южный 4-8 м/с.
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