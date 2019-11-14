Погода на 15 ноября

В пятницу, 15 ноября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-восточный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 10 °C до 14 °C.
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