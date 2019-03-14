Погода на 15 марта

Вещание на русском
Архив передач
В пятницу, 15 марта, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер западный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C,
днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Аккорды протеста Карела Крыла
«Кобылы» и «соломенные люди» чешского Мясопуста
Акция «АнтиСталин» у Памятника жертвам коммунизма
«Чехословаки в ГУЛАГе» – ликвидация по графе «национальность»
Квартирно-дипломатические разборки
Акция «АнтиСталин» у Памятника жертвам коммунизма
Политика и экономика визита главы российского Минпромторга
Ярослав Кмента: «Журналист должен уметь разговорить, „раскофейничать“ собеседника»