Погода на 14 сентября

В пятницу, 14 сентября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, возможен дождь. Ветер переменный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 12-16 °C, днем температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.