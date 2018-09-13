Погода на 14 сентября

В пятницу, 14 сентября, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, возможен дождь. Ветер переменный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 12-16 °C, днем температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.
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