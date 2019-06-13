Погода на 14 мая

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В пятницу, 14 мая, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер
северо-восточный 1-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 13 – 17 °C,
днем температура воздуха составит от 28 °C до 32°C.
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В Подебрадах открылся очередной курортный сезон
Петр Чех: Мистер Зеро
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