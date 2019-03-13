Погода на 14 марта

По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет облачным. Возможны кратковременные дожди. Вечером пасмурно – осадки.

Температура воздуха днем от 6 до 10°C, на западе страны от 3 до 6°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы до 15-20 м/с.