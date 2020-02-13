Погода на 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер западный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 0 – 4 °C, днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.
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