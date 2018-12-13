Погода на 14 декабря

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В пятницу, 14 декабря, в Чехии ожидается облачная погода. Ветер
восточный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3 – -7 °C, днем
температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C.
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Символ веры Марии Тайницер
Чехи пожертвовали 300 тысяч крон в помощь россиянам, задержанным на мемориальной демонстрации в Москве
Узник Болотной. В Прагу из постГУЛАГа
Богемия – земля кельтов
Фиктивные браки в Чехии участились
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Рождественская механика вертепа Томаша Кризы
Символ веры Марии Тайницер