Архив передач

Погода на 14 апреля

Тимур Кашапов
13-04-2020
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Во вторник, 14 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C, днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.

 
 
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