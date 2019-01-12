Погода на 13 января

Антон Каймаков
12-01-2019
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В воскресенье синоптики в Чехии обещают пасмурную погоду. В низинах возможен дождь, в горах ожидаются снегопады.

Температура воздуха днем от 2 до 6°C. Ветер западный 5-9 м/с, порывы до 15 м/с.

 
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