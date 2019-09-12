В пятницу, 13 августа, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер западный 2-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8 – 12 °C, днем температура воздуха составит от 20 °C до 24 °C.
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