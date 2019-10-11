Погода на 12 октября

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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет ясной и солнечной.
Температура воздуха днем от 18 до 22°C. Ветер юго-западный, западный 3-7 м/с.
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