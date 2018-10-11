Погода на 12 октября

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В пятницу, 12 октября, в Чехии ожидается ясная погода. Ветер
юго-восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 8-12 °C, днем
температура воздуха составит от 18 °C до 22 °C.
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