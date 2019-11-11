Погода на 12 ноября

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Архив передач
Во вторник, 12 ноября, в Чехии ожидается преимущественно облачная
погода. Ветер переменный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 2
– 6 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C.
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