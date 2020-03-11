Погода на 12 марта

По прогнозу синоптиков, четверг в Чехии будет пасмурным. К вечеру осадки будут уменьшаться.
Температура воздуха от 10 до 6°C. Ветер западный, юго-западный 3-7 м/с, порывы до 15 м/с.
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