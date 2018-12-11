Погода на 12 декабря

Антон Каймаков
11-12-2018
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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет пасмурной. В ряде регионов страны ожидается снегопад.

Ночью температура воздуха от +1 до -3°C. Днем от -1 до +3°C. Ветер северо-западный, северный 2-6 м/с.

 
 
 
 
 
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