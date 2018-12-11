Погода на 12 декабря

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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет пасмурной. В ряде регионов
страны ожидается снегопад.
Ночью температура воздуха от +1 до -3°C. Днем от -1 до +3°C. Ветер
северо-западный, северный 2-6 м/с.
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Символ веры Марии Тайницер
Чехи пожертвовали 300 тысяч крон в помощь россиянам, задержанным на мемориальной демонстрации в Москве
Узник Болотной. В Прагу из постГУЛАГа
Фиктивные браки в Чехии участились
Богемия – земля кельтов
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Рождественская механика вертепа Томаша Кризы
Символ веры Марии Тайницер