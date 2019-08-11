Погода на 12 августа

Тимур Кашапов
11-08-2019
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В понедельник, 12 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, в западной части страны возможны дожди. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 16 – 20 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C, на востоке Чешской Республики – до 32 °C.

 
 
 
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