Погода на 12 августа

В понедельник, 12 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, в западной части страны возможны дожди. Ветер западный, северо-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 16 – 20 °C, днем температура воздуха составит от 23 °C до 27 °C, на востоке Чешской Республики – до 32 °C.