Погода на 12 апреля

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В пятницу, 12 апреля, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер переменный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – 2 °C,
днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.
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