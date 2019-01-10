Погода на 11 января

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В пятницу, 11 января, в Чехии ожидается облачная погода, возможен снег.
Ветер восточный 3-7 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -2 – -6 °C,
днем температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C.
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