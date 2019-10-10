Архив передач

Погода на 11 октября

Тимур Кашапов
10-10-2019
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В пятницу, 11 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер южный, юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.

 
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