Погода на 11 октября

В пятницу, 11 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер южный, юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.