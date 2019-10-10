Погода на 11 октября

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Архив передач
В пятницу, 11 октября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Ветер южный, юго-западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4
– 8 °C, днем температура воздуха составит от 14 °C до 18 °C.
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