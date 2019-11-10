Архив передач

Погода на 11 ноября

Лорета Вашкова
10-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, понедельник будет в Чехии ознаменован переменной облачностью. Без осадков.

Температура воздуха от 4 до 7°C. Ветер юго-восточный 2-4 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 