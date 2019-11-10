Погода на 11 ноября

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Архив передач
По прогнозу синоптиков, понедельник будет в Чехии ознаменован
переменной облачностью. Без осадков.
Температура воздуха от 4 до 7°C. Ветер юго-восточный 2-4 м/с.
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Гусь и молодое вино - грядет праздник св. Мартина
Планетарий и обсерватория Брно – дворец звездного неба
В кругосветку на грузовике: легендарная Татра снова в пути
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