Погода на 11 июня

Антон Каймаков
10-06-2019
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Возможны осадки.

Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, порывы до 15 метров в секунду.

 
 
 
 
 
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