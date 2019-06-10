Погода на 11 июня

По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным. Возможны осадки.
Температура воздуха днем от 28 до 32°C. Ветер юго-восточный 3-7 м/с, порывы до 15 метров в секунду.
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