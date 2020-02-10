Архив передач

Погода на 11 февраля

Антон Каймаков
10-02-2020
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По прогнозу синоптиков, вторник в Чехии будет облачным, ожидаются осадки.

Температура воздуха днем от 2 до 6°C. Ветер западный 8-13 м/с, порывы до 15-25 м/с, в горах до 30 м/с.

 
 
 
 
 
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