Погода на 11 августа

В воскресенье, 11 августа, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер переменный 1-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 10 – 14 °C, днем температура воздуха составит от 27 °C до 31 °C.
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