Погода на 10 января

Антон Каймаков
09-01-2019
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По прогнозу синоптиков, четверг в Чешской Республике будет пасмурным. Ожидается снегопад.

Температура воздуха в течение дня от - 2 до + 2°C. Ветер северный 3-7 м/с.

 
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