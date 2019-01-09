Погода на 10 января

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По прогнозу синоптиков, четверг в Чешской Республике будет пасмурным.
Ожидается снегопад.
Температура воздуха в течение дня от - 2 до + 2°C. Ветер северный 3-7 м/с.
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