Погода на 10 марта

Во вторник, 10 марта, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-западный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.
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