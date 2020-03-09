Архив передач

Погода на 10 марта

Тимур Кашапов
09-03-2020
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Во вторник, 10 марта, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода. Ветер юго-западный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 4 – 8 °C, днем температура воздуха составит от 6 °C до 10 °C.

 
 
 
 
 
 
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