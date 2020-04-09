Погода на 10 апреля

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Архив передач
В пятницу, 10 апреля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода.
Ветер северный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7 °C,
днем температура воздуха составит от 16 °C до 20 °C.
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