Погода на 10 апреля

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Согласно прогнозу синоптиков, в среду в Чехии будет облачно. На юге
страны пасмурно, возможен дождь.
Температура воздуха днем от 10 до 14°С, в Моравии до 16°C.
Ветер северо-восточный 3-7 м/с, в Моравии порывы до 15 м/с.
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