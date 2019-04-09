Погода на 10 апреля

Согласно прогнозу синоптиков, в среду в Чехии будет облачно. На юге страны пасмурно, возможен дождь.

Температура воздуха днем от 10 до 14°С, в Моравии до 16°C. Ветер северо-восточный 3-7 м/с, в Моравии порывы до 15 м/с.