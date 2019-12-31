Погода на 1 января

В среду, 1 января, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер западный 0-4 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -6 – -2 °C, днем температура воздуха составит от 1 °C до 5 °C.
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