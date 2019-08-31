Погода на 1 сентября

Антон Каймаков
31-08-2019
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Первый сентябрьский день в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, будет облачным. Возможен кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от 29 до 33°C. Ветер южный, юго-восточный 2-6 м/с, к вечеру юго-западный, западный.

 
 
 
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