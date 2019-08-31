Погода на 1 сентября

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Первый сентябрьский день в Чехии, согласно прогнозу синоптиков, будет
облачным. Возможен кратковременный дождь.
Температура воздуха днем от 29 до 33°C. Ветер южный, юго-восточный 2-6 м/с, к
вечеру юго-западный, западный.
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Почему чешские сосиски ходят парами?
Как сквозь пальцы: Водные ресурсы Чехии иссякают
«Пластиковый хрусталь» – бунгало из вторсырья сохранит природу
В Праге устали отмывать маршала Конева
Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
Почему чешские сосиски ходят парами?
В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»
Петиция за переименование площади у российского посольства в честь
Бориса Немцова