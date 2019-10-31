Архив передач

Погода на 1 ноября

Тимур Кашапов
31-10-2019
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В пятницу, 1 ноября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода. Ветер юго-восточный 1-5 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C, днем температура воздуха составит от 5 °C до 9 °C.

 
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