Погода на 1 марта

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В пятницу, 1 марта, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Ветер переменный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до 3 – 7 °C,
днем температура воздуха составит от 7 °C до 11 °C.
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