Архив передач

Погода на 1 июня

Антон Каймаков
31-05-2020
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По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет ознаменован переменной облачностью. Большую часть жителей страны порадует солнце, но, например, на северо-востоке территории государства возможно сгущение облачности и кратковременный дождь.

Температура воздуха днем от18 до 22°C.

 
 
 
 
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