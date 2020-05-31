Погода на 1 июня

По прогнозу синоптиков, понедельник в Чехии будет ознаменован переменной облачностью. Большую часть жителей страны порадует солнце, но, например, на северо-востоке территории государства возможно сгущение облачности и кратковременный дождь.
Температура воздуха днем от18 до 22°C.
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