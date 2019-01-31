Погода на 1 февраля

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В пятницу, 1 февраля, в Чехии ожидается облачная погода с прояснениями.
Ветер западный 2-6 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3 – -7 °C,
днем температура воздуха составит от 0 °C до 4 °C.
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