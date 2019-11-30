Архив передач

Погода на 1 декабря

Антон Каймаков
30-11-2019
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В воскресенье, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет облачно, во второй половине дня пасмурно.

Температура воздуха днем от – 2 до +2°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-3 м/с.

 
 
 
 
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