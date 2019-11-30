Погода на 1 декабря

В воскресенье, согласно прогнозу синоптиков, в Чехии будет облачно, во второй половине дня пасмурно.
Температура воздуха днем от – 2 до +2°C. Ветер восточный, юго-восточный 2-3 м/с.
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Визит чешского премьера в Киев – поддержка и экономическое сотрудничество
Являются ли трудовые мигранты спасением для Чехии?
Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
Революция молодых, революция солидарности