Погода на 1 декабря

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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет пасмурной или, как
минимум, облачной. Возможен утренний туман и снегопад.
В течение дня максимальная температура воздуха от 1 до 5°C. В Моравии от
– 3 до + 1°C. Ветер южный, юго-западный 2-5 м/с.
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
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