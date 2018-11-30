Погода на 1 декабря

По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет пасмурной или, как минимум, облачной. Возможен утренний туман и снегопад.

В течение дня максимальная температура воздуха от 1 до 5°C. В Моравии от – 3 до + 1°C. Ветер южный, юго-западный 2-5 м/с.