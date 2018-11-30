Погода на 1 декабря

Антон Каймаков
30-11-2018
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По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет пасмурной или, как минимум, облачной. Возможен утренний туман и снегопад.

В течение дня максимальная температура воздуха от 1 до 5°C. В Моравии от – 3 до + 1°C. Ветер южный, юго-западный 2-5 м/с.

 
 
 
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