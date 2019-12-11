Архив передач

Погода

Александра Баранова
11-12-2019 oбновлено
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

12 декабря жителей Чехии ждёт холодная и пасмурная погода. На западе Чехии будет облачно, в восточной части страны ожидается переменная облачность, местами выпадет снег. Температурные колебания возможны в пределах от +2 до -4 градусов Цельсия, в некоторых регионах Чехии, по прогнозу метеорологов, столбик термометра поднимется до 4 градусов выше нулевой отметки. В горных районах, наоборот, ожидается нулевая температура. Ветер слабый, переменчивый, 1-2 м\с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 