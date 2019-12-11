12 декабря жителей Чехии ждёт холодная и пасмурная погода. На западе Чехии будет облачно, в восточной части страны ожидается переменная облачность, местами выпадет снег. Температурные колебания возможны в пределах от +2 до -4 градусов Цельсия, в некоторых регионах Чехии, по прогнозу метеорологов, столбик термометра поднимется до 4 градусов выше нулевой отметки. В горных районах, наоборот, ожидается нулевая температура. Ветер слабый, переменчивый, 1-2 м\с.
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