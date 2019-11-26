Архив передач
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Архив передач
По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет пасмурной. Температура
воздуха от 5 до 7°C. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 м/с.
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