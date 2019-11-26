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Антон Каймаков
26-11-2019
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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет пасмурной. Температура воздуха от 5 до 7°C. Ветер южный, юго-восточный, 3-5 м/с.

 
 
 
 
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