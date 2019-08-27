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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет теплой.
Возможно образование облачности, а в некоторых регионах ожидаются
кратковременные дожди.
Температура воздуха днем от 27 до 31°C. Ветер переменный до 4 м/с.
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Почему чешские сосиски ходят парами?
Как сквозь пальцы: Водные ресурсы Чехии иссякают
«Пластиковый хрусталь» – бунгало из вторсырья сохранит природу
В Праге устали отмывать маршала Конева
Разгон несанкционированных акций протеста. Чехословакия 1969
В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»
Почему чешские сосиски ходят парами?
Петиция за переименование площади у российского посольства в честь
Бориса Немцова