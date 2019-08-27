Погода

Антон Каймаков
27-08-2019
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По прогнозу синоптиков, среда в Чехии будет теплой. Возможно образование облачности, а в некоторых регионах ожидаются кратковременные дожди.

Температура воздуха днем от 27 до 31°C. Ветер переменный до 4 м/с.

 
 
 
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