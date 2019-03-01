Погода

Антон Каймаков
01-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Возможны кратковременные дожди. В горных районах ожидается дождь со снегом.

Температура воздуха ночью от 4 до 0°C, а днем от 5 до 9°C. Ветер западный, юго-западный 2-6 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 