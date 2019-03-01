Вещание на русском
Архив передач
По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Возможны
кратковременные дожди. В горных районах ожидается дождь со снегом.
Температура воздуха ночью от 4 до 0°C, а днем от 5 до 9°C.
Ветер западный, юго-западный 2-6 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
«Плоды облаков» - десять победных минут
«Кобылы» и «соломенные люди» чешского Мясопуста
Законы Марии Терезии, остановившие «Молот ведьм»
«УПА так и не удалось взять чешский Купичев»
Стеклянные пули для Огненного шведа. Легенды Тридцатилетней войны
Русские и украинские волонтеры пражской больницы
«Кобылы» и «соломенные люди» чешского Мясопуста
Ткани «сумасшедшего» шелковика для Диора и Сен-Лорана