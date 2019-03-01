По прогнозу синоптиков, суббота в Чехии будет облачной. Возможны кратковременные дожди. В горных районах ожидается дождь со снегом.

Температура воздуха ночью от 4 до 0°C, а днем от 5 до 9°C. Ветер западный, юго-западный 2-6 м/с.